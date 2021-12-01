Курйозний епізод трапився під час церемонії вручення "Золотого м'яча", з якої Ліонель Мессі вийшов справжнім джентльменом.

Перед основною частиною заходу футболісти зі своїми сім'ями традиційно заходили на фотозону для пам'ятних світлин.

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Ліонель Мессі з'явився перед камерами з дружиною Антонеллою Рокуццо та трьома синами. Один з організаторів попросив Антонеллу відійти, щоб зробити кілька сольних фото зірки ПСЖ, але аргентинець наполіг, що його кохана залишиться поруч.

Нагадаємо, у підсумку саме Мессі забрав "Золотий м'яч", який став для нападника вже 7-м у кар'єрі.

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