Дружина Мессі ніжно привітала Лео зі здобуттям 7-го "Золотого м'яча"
30 листопада 17:38 - Читать на русском
Антонелла Рокуццо ділить з Ліонелем Мессі усі успіхи та тимчасові труднощі.
Дружина емоційно привітала 34-річного Ліонеля зі здобуттям 7-го "Золотого м'яча".
"Я не знаю, чи хтось поб'є цей рекорд": Мессі – про свій 7-й "Золотий м'яч" та конкуренцію з Лєвандовскі
"Вітаю тебе, моє кохання. Ми пишаємося кожним твоїм досягненням. Рада, що можу розділяти ці моменти з тобою. Ми любимо тебе", – написала Антонелла в Instagram.
Нагадаємо, Мессі та Рокуццо знайомі ще з дитинства і виховують трьох синів – Тьяго, Матео та Чіро.
"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter