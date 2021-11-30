Дружина емоційно привітала 34-річного Ліонеля зі здобуттям 7-го "Золотого м'яча".

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"Вітаю тебе, моє кохання. Ми пишаємося кожним твоїм досягненням. Рада, що можу розділяти ці моменти з тобою. Ми любимо тебе", – написала Антонелла в Instagram.

Нагадаємо, Мессі та Рокуццо знайомі ще з дитинства і виховують трьох синів – Тьяго, Матео та Чіро.

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