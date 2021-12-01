Курьезный эпизод случился во время церемонии вручения "Золотого мяча", из которой Лионель Месси вышел настоящим джентльменом.

Перед основной частью мероприятия футболисты со своими семьями традиционно заходили на фотозону для памятных фотографий.

Жена Месси нежно поздравила Лео с завоеванием 7-го "Золотого мяча"

Лионель Месси предстал перед камерами с женой Антонеллой Рокуццо и тремя сыновьями. Один из организаторов попросил Антонеллу отойти, чтобы сделать несколько сольных фото звезды ПСЖ, но аргентинец настоял, что его возлюбленная останется рядом.

Напомним, в итоге именно Месси забрал "Золотой мяч", который стал для нападающего уже 7-м в карьере.

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