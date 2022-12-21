ПСЖ намерен продлить контракт с Лионелем Месси, который рассчитан до лета 2023 года.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси не станет менять клуб, информирует Mundo Deportivo. По информации источника, лучший футболист ЧМ-2022 хочет поиграть на топ-уровне еще два года. По этой причине вероятность того, что Месси останется в Париже, составляет 90%.

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Руководство ПСЖ хочет воспользоваться желанием Месси продолжить выступать в составе парижан, и заключить с аргентинцем новый контракт. Сообщается, что в ПСЖ хотели бы видеть Месси в статусе посла клуба.

Действующий контракт Месси с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

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