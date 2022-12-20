Капітан збірної Аргентини не лише став чемпіоном світу-2022, а й увійшов в історію Instagram.

Публікація 35-річного футболіста після фіналу чемпіонату світу в Катарі очікувано стала культовою. Допис Ліонеля Мессі в Instagram за неповні дві доби зібрав більше 57 мільйонів лайків. Це рекорд в історії соціальної мережі, повідомляє Marca.

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Досі найпопулярнішим дописом було фото звичайного яйця, опубліковане на початку 2019 року. Ця світлина виявилася вірусною – її вподобали більше 56 мільйонів людей. Заклик зробити це фото найпопулярнішим в історії Instagram тоді спрацював на відмінно.

Нагадаємо, ЧС-2022 став п'ятим і, найімовірніше, останнім у кар'єрі Ліонеля Мессі. Аргентинець зіграв на чемпіонатах світу 26 матчів, забив 13 голів та віддав 8 асистів. За системою "гол + пас" він є найкращим гравцем в історії Мундіалів.

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