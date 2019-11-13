Мессі пригадав, у кого свого часу просив футболку

Нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі розповів, як всього лиш раз у кар’єрі просив футболку у суперника.

"Я не прошу футболки у інших гравців, зазвичай я обмінююсь ними. Але одного разу попросив футболку у Зідана. Взагалі ж, якщо за команду суперників грає аргентинець, я обмінююся футболкою з ним. Але, якщо ніхто не просить мене про це, я теж ні до кого не підходжу з подібним проханням", – передає слова Мессі видання TyC Sports.

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У поточному сезоні Мессі взяв участь в 11 матчах на клубному рівні. На рахунку аргентинця 9 забитих м'ячів і 5 результативних передач. В останньому матчі чемпіонату проти Сельти Ліонель оформив хет-трик. Контракт 32-річного нападника з Барселоною розрахований до літа 2021 року.

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