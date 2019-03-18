Мессі за останні 8 сезонів забив більше голів зі штрафних у Ла Лізі, ніж весь Реал

Нападник Барселони Ліонель Мессі дуже результативно виконує штрафні удари.

Аргентинський нападник відкрив рахунок у матчі 28 туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса красивим ударом зі штрафного. Цей удар став для Мессі 25-м результативним пострілом зі штрафного в Іспанії за останні 8 сезонів.

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Таким чином аргентинська зірка Барселони забив більше голів зі штрафних у Ла Лізі, ніж усі гравці Реала разом узяті. В активі "вершкових" 24 успішних виконання, повідомляє Mister Chip.

Зауважимо, що Мессі став першим гравцем з топ-5 європейських ліг, якому вдалось забити 5 голів зі штрафних ударів у поточному сезоні в усіх турнірах.

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