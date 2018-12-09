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Мессі за останні 4 роки забив 19 голів зі штрафних у чемпіонаті – такого показника не має жодна команда з топ-5 ліг

09:16 419 Читать на русском
Мессі за останні 4 роки забив 19 голів зі штрафних у чемпіонаті – такого показника не має жодна команда з топ-5 ліг
Ліонель Мессі / Соцмережі

Нападник Барселони Ліонель Мессі став справжнім королем штрафних ударів.

У матчі 15 туру чемпіонату Іспанії Ліонель Мессі двічі вразив ворота Еспаньйолу зі штрафного удару. Таким чином аргентинець забив свій 18 та 19 гол зі штрафних у чемпіонаті Іспанії за останні 4 роки.

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Цей показник є найбільшим серед усіх команд з топ-5 чемпіонатів. Найближче до Мессі перебуває Ювентус, на рахунку якого 18 голів зі штрафних, але у італійський команді у голах взяли участь аж 6 футболістів.

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Крім того, це 8 та 9 голи зі штрафних для Мессі цього сезону, зауважимо, що у Ліона, який йде другим за цим показником у Європі, голів зі стандарту лише 5.

Іспанія15 турКорнелья-Ель Прат (Барселона)

Еспаньйол - Барселона: Субота 08 грудня 2018

Еспаньйол
Матч завершено
0 : 4
Барселона
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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Еспаньйол - Барселона
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