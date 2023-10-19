Асоціація гравців МЛС офіційно опублікувала оновленні дані щодо зарплат футболістів у кожному з 29 клубів ліги. Таблиця поділена на два розділи – базова зарплатня та гарантована компенсація. Другий пункт включає базову зарплату плюс всі виплати при підписанні контракту і бонуси, що сплачуються щорічно протягом терміну дії контракту гравця.

Інтер Маямі без Кривцова і Мессі здійснив подвійний камбек – нічия, яка робить марним останній матч сезону

На вершині рейтингу очікувано опинився Ліонель Мессі – 20,4 млн доларів на рік разом з гарантованою компенсацією. Інші гравці Інтера Маямі і близько не можуть похизуватися такими доходами. Наприклад, Альба і Бускетс отримують 1,25 та 1,775 млн доларів щорічно. В українського захисника Сергія Кривцова взагалі "крихти" – 614 500 доларів.

Загалом в МЛС бодай якось порівнювати з Мессі можна лише Лоренцо Інсіньє. Чемпіон Європи заробляє в Торонто 15,4 млн доларів щорічно. Топ-10 виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 20,4 млн доларів на рік

2. Лоренцо Інсіньє (Торонто) – 15,4 млн

3. Джердан Шакірі (Чикаго Файр) – 8,15 млн

4. Чічаріто (ЛА Гелаксі) – 7,4 млн

5. Федеріко Бернардескі (Торонто) – 6,3 млн

6. Себастьян Дріуссі (Остін) – 6 млн

7. Ектор Еррера (Х’юстон Динамо) – 5,3 млн

8. Дуглас Коста (ЛА Гелаксі) – 4,5 млн

9. Крістіан Бентеке (Ді Сі Юнайтед) – 4,4 млн

10. Джозеф Мартінес (Інтер Маямі) – 4,4 млн

Інтер Маямі має найбільшу зарплатну відомвість серед всіх клубів – майже 40 млн доларів. Щоправда, це не допомогло флоридцям пробитися у плей-офф цьогорічного розіграшу. Те саме стосується Торонто і Лос-Анджелес Гелаксі.

Мессі з друзями, Бензема і завершення у 28 років – зірки, які проміняли Лігу чемпіонів на футбольну пенсію