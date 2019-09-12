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Мессі: Я ніколи не просив підписати Неймара

09:15 551 Читать на русском
Мессі: Я ніколи не просив підписати Неймара
Ліонель Мессі / Reuters

Форвард Барселони Ліонель Мессі прокоментував зірваний трансфер Неймара до каталонського клубу.

"Я був би радий, якби Неймар перейшов до нас. Не знаю, чи зробила Барселона все можливе заради цього, але переговори з ПСЖ нелегкі. Однак я не засмучений, у нас розкішний склад і без Неймара.

Батько Неймара повідомив, що переговори між Барселоною та ПСЖ не завершилися

На спортивному рівні Неймар один з найкращих у світі, а рівень привабливості клубу в очах спонсорів піднявся б іще. Але я ніколи не просив підписати Неймара. Якби у мене запитали мою думку, то не був би проти", – розповів Мессі в коментарі Sport.es.

"Ми не станемо посміховиськом для світового футболу", – Бартомеу різко відповів на вимоги ПСЖ щодо Неймара

Нагадаємо, Барселона все літо намагалась підписати Неймара, але бразилець в підсумку лишився у ПСЖ. Парижани запросили за зіркового форварда 150 млн євро, а також Івана Ракитича, Жан-Клера Тодібо та Усмана Дембеле в оренду.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Трансфери Трансфери Барселони Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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