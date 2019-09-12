Мессі: Я ніколи не просив підписати Неймара

Форвард Барселони Ліонель Мессі прокоментував зірваний трансфер Неймара до каталонського клубу.

"Я був би радий, якби Неймар перейшов до нас. Не знаю, чи зробила Барселона все можливе заради цього, але переговори з ПСЖ нелегкі. Однак я не засмучений, у нас розкішний склад і без Неймара.

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На спортивному рівні Неймар один з найкращих у світі, а рівень привабливості клубу в очах спонсорів піднявся б іще. Але я ніколи не просив підписати Неймара. Якби у мене запитали мою думку, то не був би проти", – розповів Мессі в коментарі Sport.es.

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Нагадаємо, Барселона все літо намагалась підписати Неймара, але бразилець в підсумку лишився у ПСЖ. Парижани запросили за зіркового форварда 150 млн євро, а також Івана Ракитича, Жан-Клера Тодібо та Усмана Дембеле в оренду.