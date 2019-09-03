toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Ми не станемо посміховиськом для світового футболу", – Бартомеу різко відповів на вимоги ПСЖ щодо Неймара

14:53 1377 Читать на русском
"Ми не станемо посміховиськом для світового футболу", – Бартомеу різко відповів на вимоги ПСЖ щодо Неймара
Жозеп-Марія Бартомеу / Сайт Барселони

Президент Барселони не в захваті від поведінки парижан під час переговорів, які так і не призвели до трансферу бразильця.

Стосунки між французьким та іспанським грандами можуть суттєво зіпсуватися.

Венгер пояснив, чому ПСЖ повинен був зберегти Неймара

Переговори щодо Неймара тривали кілька тижнів, однак Барселона вирішила припинити боротьбу за нападника після чергової шаленої вимоги ПСЖ.

За даними Mundo Deportivo, парижани запросили у каталонського клубу в обмін на Неймара 150 млн євро, Івана Ракітіча і Жана-Клера Тодібо, а також віддати Усмана Дембеле в оренду. Після такого кроку Бартомеу не втримався і заявив: "Все скінчено. Ми не станемо посміховиськом для світового футболу".

Президент ПСЖ назвав суму, за яку готовий відпустити Неймара

Нагадаємо, повернення Неймара в Барселону цього літа так і не відбулося, тому нападник проведе сезон 2019/20 на Парк де Пренс.

blog_ava
Швед прибув останнім на збори збірної України – курйозна причина
12:20
3709
Теги
Трансфери Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Неймар в Барселону
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
    Туреччина — 10:463736 Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
1
дн
:
0
год
:
41
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук