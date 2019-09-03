"Ми не станемо посміховиськом для світового футболу", – Бартомеу різко відповів на вимоги ПСЖ щодо Неймара

Президент Барселони не в захваті від поведінки парижан під час переговорів, які так і не призвели до трансферу бразильця.

Стосунки між французьким та іспанським грандами можуть суттєво зіпсуватися.

Венгер пояснив, чому ПСЖ повинен був зберегти Неймара

Переговори щодо Неймара тривали кілька тижнів, однак Барселона вирішила припинити боротьбу за нападника після чергової шаленої вимоги ПСЖ.

За даними Mundo Deportivo, парижани запросили у каталонського клубу в обмін на Неймара 150 млн євро, Івана Ракітіча і Жана-Клера Тодібо, а також віддати Усмана Дембеле в оренду. Після такого кроку Бартомеу не втримався і заявив: "Все скінчено. Ми не станемо посміховиськом для світового футболу".

Президент ПСЖ назвав суму, за яку готовий відпустити Неймара

Нагадаємо, повернення Неймара в Барселону цього літа так і не відбулося, тому нападник проведе сезон 2019/20 на Парк де Пренс.