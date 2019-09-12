Месси: Я никогда не просил подписать Неймара

Форвард Барселоны Лионель Месси прокомментировал сорванный трансфер Неймара в каталонский клуб.

"Я был бы рад, если бы Неймар перешел к нам. Не знаю, сделала ли Барселона все возможное для этого, но переговоры с ПСЖ нелегкие. Однако я не расстроен, у нас роскошный состав и без Неймара.

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На спортивном уровне Неймар один из лучших в мире, а уровень привлекательности клуба в глазах спонсоров поднялся бы еще. Но я никогда не просил подписать Неймара. Если бы у меня спросили мое мнение, то не был бы против", – рассказал Месси в комментарии Sport.es.

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Напомним, Барселона все лето пыталась подписать Неймара, но бразилец в итоге остался в ПСЖ. Парижане запросили за звездного форварда 150 млн евро, а также Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле в аренду.