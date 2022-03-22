Нападник ПСЖ Неймар не демонструє тієї гри, яка б не дозволила уболівальникам сумніватися у його професіоналізмі.

Провальні результати парижан у Лізі чемпіонів призвели до того, що команду і окремих футболістів нещадно критикують. Найбільше дістається головним зіркам. Журналіст Даніель Ріоло в програмі RMC Sport "After Foot" дуже жорстко розніс Неймара.

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"Неймар майже не тренується, він приходить у жалюгідному стані, майже п'яним. Так воно і є. Неймар ніби мститься ПСЖ, є повний розрив з клубом і роздягальнею. Фанатам ПСЖ байдуже на витівки Неймара або його документальний фільм Netflix. Ми повинні підписати йому чек і відпустити. Він завдає великої шкоди клубу. Відпустіть його, він руйнує ПСЖ.

ПСЖ – більше не клуб. Більше немає спільної нитки. Тренера більше немає, президент не сказав жодного слова. Після такої катастрофи він повинен був втрутитися. Нічого. Ні Леонардо, ні Насер Аль-Хелаїфі. Нічого. Тотальна поразка", – заявив Ріоло.