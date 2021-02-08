Аргентинець залишився поза стартовим складом у матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (3:2). Куман випустив свого капітана на початку другого тайму, коли потрібно було рятувати ситуацію.

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Мессі вийшов і оперативно забив гол. Це найшвидший м'яч форварда в Ла Лізі після виходу на заміну – знадобилося лише 136 секунд. Після виходу з лави для запасних Ліонель забив 27 голів за всю кар'єру.

До слова, у нинішньому сезоні аргентинець зіграв у 26 матчах за Барселону у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 5 гольових передач. Контракт Мессі з каталонцями закінчується влітку цього року. За інформацією ЗМІ, Лео не буде продовжувати угоду та перейде в інший клуб.

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