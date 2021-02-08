Аргентинец остался вне стартового состава в матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Бетиса (3:2). Рональд Куман выпустил своего капитана в начале второго тайма, когда нужно было спасать ситуацию.

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Месси вышел и оперативно забил гол. Это самый быстрый мяч форварда в Ла Лиге после выхода на замену – понадобилось лишь 136 секунд. После выхода со скамейки запасных Лионель забил 27 голов за всю карьеру.

К слову, в нынешнем сезоне аргентинец сыграл в 26 матчах за Барселону во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт Месси с каталонцами истекает летом этого года. По информации СМИ, Лео не будет продлевать соглашение и перейдет в другой клуб.

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