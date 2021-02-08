Рональд Куман продовжив практику залишати Ліонеля Мессі поза стартовим складом. Капітан каталонців знову виходив на поле, щоб рятувати. Саме аргентинець зрівняв рахунок, а потім взяв участь в атаці, яка завершилася автоголом гравця Бетіса.

Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Бетісом у перестрілці з п'ятьма голами

До честі господарів вони знайшли у собі сили відігратися, але так і не втримали бодай нічию. Перемогу каталонцям приніс Трінкау. Цей гол, до слова, став для португальця дебютним за Барселону.

Таким чином, Барселона набрала 43 очки, наздогнавши Реал та повернувши собі другу позицію завдяки кращій різниці м'ячів. Бетіс, маючи в активі 30 залікових балів, залишився сьомим.