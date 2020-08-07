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Батько Мессі придбав житло в Мілані – чутки про трансфер лідера Барселони спалахнули з новою силою

12:34 - Читать на русском
Батько Мессі придбав житло в Мілані – чутки про трансфер лідера Барселони спалахнули з новою силою
Ліонель Мессі та його батько / ФК Барселона

Італійські ЗМІ продовжують марити переходом Ліонеля Мессі до лав міланського Інтера.

Як відомо, Хорхе Мессі – батько форварда Барселони – нещодавно переїхав у Мілан. Тепер же аргентинець підшукав собі житло в елітному районі столиці моди.

Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Мессі

Це одразу ж породило появу нових чуток про можливий перехід Ліонеля Мессі до лав Інтера, хоча як керівництво клубу, так і Антоніо Конте спростовують ймовірний трансфер лідера Барси. Втім, це не зупиняє італійські медіа. Китайські власники Інтера вже начебто шукають спонсорів у Піднебесній, які могли б профінансувати зарплату зіркового аргентинця. Про це повідомляє Gazetta dello Sport.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною чинний до літа наступного року. Форвард провів у клубі всю кар'єру.

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