У понеділок, 30 жовтня, Ліонель Мессі виграв свій 8-й "Золотий м'яч". А майже 19 років тому – у грудні 2004-го – легендарний аргентинець вперше зіграв у Лізі чемпіонів на донецькому РСК "Олімпійський".

"Футбол 24" разом із партнером HLIBNY DAR пригадує першу гру Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів. Видатний шлях володаря "Золотого м'яча-2023" у цьому євротурнірі розпочався саме з України. На той момент майбутній легенді було лише 17 років.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2023"

У розіграші Ліги чемпіонів 2004/05 жереб не пошкодував Шахтар, який потрапив до дуже непростої групи. Суперниками команди Мірчі Луческу стали імениті Мілан, Барселона і Селтік. У п'яти турах "гірники" зазнали 4-х поразок, при цьому в кожному з програних поєдинків Шахтар навіть не забивав – сумна різниця голів 0:9. Свої єдині три очки українська команда набрала у домашній грі зі Селтіком. Дубль Франселіно Матузалема та гол Брандау принесли господарям розгромну перемогу 3:0.

До вирішального туру Шахтар підходив на останній позиції групи F, маючи у своєму активі три пункти. Перед заключними матчами квартету зберігалося тільки дві інтриги. Перша – хто фінішує лідером групи (Мілан випереджав Барселону на 2 пункти). Друга – кому ж дістанеться путівка до весняної частини тоді ще Кубка УЄФА. На неї претендували Шахтар і Селтік (шотландці мали 4 очки проти 3-х у "гірників"). Становище українців було складнішим – команду Мірчі Луческу влаштовувала лише перемога, але при цьому ще й потрібно було, щоб Мілан відібрав очки в Селтіка у паралельному матчі.

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Перед вирішальним двобоєм із Барселоною Шахтар мав серйозні кадрові проблеми. Мірча Луческу не міг розраховувати на Развана Раца, Анатолія Тимощука та Чіпріана Маріку. Цікавий факт – стартовий склад Шахтаря складався виключно з легіонерів. Протистояти Барселоні вийшли 11 іноземних футболістів.

Стартовий склад Шахтаря на матч ЛЧ із Барселоною 7 грудня 2004 / ФК Шахтар

Але на користь "гірників" було те, що Франк Райкард вирішив поберегти лідерів, надавши їм відпочинок. Рональдінью, Самюель Ето'О і Деку прилетіли у Донецьк, але на поле так і не вийшли. Натомість в основі "блаугранас" з'явилася перспективна молодь. Шанс проявити себе отримали 21-річні Хавіто Перраль та Жоан Верду, а також 17-річний нападник Ліонель Мессі. Для перших двох той матч із Шахтарем залишився єдиним у Лізі чемпіонів. А от з аргентинцем, який тоді мав незвичне довге волосся і грав під 30-м номером, все вийшло зовсім по-іншому.

Мій перший матч у Лізі чемпіонів відбувся в Україні проти Шахтаря. На той момент Барселона вже вийшла у наступний раунд змагань, тому грало багато молодих футболістів. Ми протистояли великій команді і програли, але мені було дуже приємно дебютувати в Лізі чемпіонів. У мене дуже хороші спогади про цей турнір. Радий, що можу брати в ньому участь, – згадував Ліонель Мессі у 2018-му.

Того вечора у Донецьку майбутня легенда не зміг забити, хоча добряче попсував нерви футболістам Шахтаря. Лаври героя матчу дісталися Джуліусу Агахові. Нігерійський форвард швидко оформив дубль. Вже на 14-й хвилині Шахтар святкував перший забитий гол. Франселіно Матузалем віддав свою фірмову передачу за спини захисників на швидкого Джуліуса Агахову, який випередив Сільвінью з Фернандо Наварро і відкрив рахунок. Минуло менше 10 хвилин, а 25 тисяч уболівальників на РСК "Олімпійський" знову шаленіли. Агахова відправив м'яч у порожні ворота після класної атаки лівим флангом за участю Брандау та Маріуша Лєвандовскі.

Барселона лише в компенсований час мала супершанс скоротити відставання у рахунку. Підопічні Франка Райкарда заробили право на пенальті, але ще одна майбутня легенда – Андрес Іньєста – потужним ударом не зміг переграти Яна Лаштувку. Цікаво, що вже у компенсований час на поле замість Флавіуса Стойкана вийшов 18-річний Дмитро Чигринський – український захисник Шахтаря дебютував в ЛЧ у тій же грі, що й Ліонель Мессі.

2:0 – Шахтар вперше у своїй історії обіграв Барселону, а в паралельному матчі Селтік та Мілан голів не забивали. Це означало, що Шахтар своє завдання виконав. Українська команда вийшла в Кубок УЄФА, але шлях у цьому турнірі був не надто довгим. Навесні "гірники" спіткнулися на другому супернику. Грізний тоді Шальке вдалося пройти, але АЗ не залишив жодних шансів команді Луческу (1:3 в Донецьку, 1:2 у Нідерландах).

Барселона теж швидко вилетіла з ЛЧ – вже в 1/8 фіналу Челсі вибив "синьо-гранатових", яким не допоміг навіть той самий легендарний гол Роналдінью на Стемфорд Брідж. Ліонель Мессі тоді не грав. По-справжньому знаковим для Барси став наступний сезон 2005/06 – Ліонель Мессі у грі з Панатінаїкосом забив свій дебютний гол в ЛЧ, а у травні вперше підняв над головою вухатий кубок Ліги чемпіонів, хоч і не зіграв у фіналі проти Арсенала.

Загалом в активі аргентинця, який після Барселони і ПСЖ перейшов у Інтер Маямі, 4 перемоги в Лізі чемпіонів. У найпрестижнішому євротурнірі Ліонель Мессі зіграв 163 матчі (більше тільки у Касільяса та Роналду) та забив 129 голів, поступаючись тільки Кріштіану. Лігочемпіонівська історія Ліонеля Мессі взяла старт у прохолодному грудневому Донецьку. Матч із Шахтарем став першою сторінкою – саме в Україні світ став свідком народження легенди.

Ліга чемпіонів 2004/05, 6-й тур

7 грудня 2004 року

Шахтар – Барселона – 2:0

Голи: Агахова, 14, 22

Шахтар: Лаштувка – Срна (Лалатовіч, 83), Беркеуан, Лєвандовскі, Хюбшман, Стойкан (Чигринський, 90+1) – Дуляй, Матузалем – Вукіч – Брандау (Воробей, 46), Агахова.

Запасні: Шутков, Бєлік, Пуканич, Флоря.

Барселона: Вальдес – Беллетті (Маркес, 59), Пуйоль (Олегер, 46), Наварро, Сілвінью – Верду, Хаві, ван Бронкхорст – Перраль (Родрі, 46), Іньєста – Мессі.

Запасні: Рубен, Ето'О, Роналдінью, Деку.

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