"Європейський період завершився? Так, я думаю, так. Слава Богу, мені пощастило зробити надзвичайну кар'єру, я виграв усе, про що мріяв у Європі, де грав багато років.

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Тепер, коли я зробив крок, приїхавши сюди, в Сполучені Штати, я не думаю, що коли-небудь повернуся, щоб грати в Європі. Звичайно, я все життя сумуватиму за грою в Лізі чемпіонів або Ла Лізі, за матчами з особливим колоритом. Але я насолоджувався цим, наскільки міг, тому у мене немає розчарувань", – розповів аргентинець в інтерв'ю L'Equipe.

Нагадаємо, що влітку Ліонель Мессі покинув Париж, перейшовши в статусі вільного агента в Інтер Маямі. З американським клубом аргентинець підписав контракт до грудня 2025 року.

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