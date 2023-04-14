Новоспечений чемпіон світу Лео Мессі під час рекламної кампанії з Louis Vuitton відреагував на повідомлення ЗМІ про зміну клубу.

"Не знаю, що буде далі. Мені подобається уявляти, думати про речі, які можуть статися, але я справді не знаю, яким буде моє майбутнє. Як забажає Господь, так все і буде", – сказав Лео, не підтвердивши, але й не спростувавши чутки про відхід з ПСЖ.

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Нагадаємо, що контракт 35-річного аргентинця завершується 30 червня цього року. Мессі не поспішає продовжувати співпрацю з парижанами і чекає пропозицій від Барселони. Повернення в Іспанію – його пріоритет.

Фанати паризького гранда неодноразово освистували Лео на домашніх матчах через черговий провал у Лізі чемпіонів. Проте, він може похвалитися розкішною статистикою у поточному сезоні: 34 матчі, 19 голів та 18 асистів у всіх турнірах.

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