"Лапорта сказав про ймовірне повернення мене та Іньєсти? Мене як гравця? Я завжди говорив, що колись знову опинюсь у Барселоні.

Мессі не збирається повертатись у Барселону і має серйозні плани в ПСЖ, – ЗМІ

Це мій дім і я збираюсь там надалі жити. І, вочевидь, якщо я зможу зробити свій внесок і допомогти, то я з радістю повернусь", – заявив Ліонель в інтерв'ю Marca.

Мессі перебрався у ПСЖ цього літа, адже Барселона не змогла зареєструвати його новий контракт в Ла Лізі. У футболці парижан 34-річний аргентинець провів 9 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав одну результативну передачу.

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