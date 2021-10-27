Чемпіонат світу з футболу 1978 року в Аргентині був окутаний багатьма скандалами та інтригами. Господарям довелося докласти неймовірних зусиль, абт прокласти собі шлях до перемоги.

Проведення турніру в Аргентині було далеко не найлегшим шляхом для ФІФА. Країну трясло від політичних змін, і одна з найсильніших команд світу не могла зарадити організаційним нюансам. На щастя, все пройшло вдало, і в футбольної історії з'явилася ще одна яскрава сторінка.

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Вибір господаря

ФІФА обіцяла Аргентині право на проведення Мундіалю ще в 1964-му році, а вже в 1966 році офіційно оголосила її господарем чемпіонату світу-1978.

Новий президент ФІФА Жоао Авеланж марив ідеєю розширення турніру, але в 1974 році Аргентина сказала, що не зможе прийняти ані 24, ані 20 команд.

Попри великий відрізок часу на підготовку організатори не встигали за термінами, а за два роки до Мундіалю владу в країні захопила військова хунта.

Омар Актіс, який відповідав за підготовку до турніру, загинув при загадкових обставинах. Команди не палали бажанням їхати у Південну Америку, але ФІФА не збиралася відступати та дала Аргентині кредит у 500 мільйонів доларів для того, щоб привести до ладу стадіони та гідно підготуватися до змагань. Формат був старим – дві групи, переможці – у фіналі, другі місця б'ються за "бронзу".

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Сльози Марадони

16-річний Дієго Марадона починав сяяти на футбольному небосхилі та поступово перетворювався на одну з головних футбольних надій країни. Але характер молодого нападника не сподобався головному тренеру команду Сезару Луїсу Менотті.

Жорсткий фахівець не звик, коли його рішення обговорювалися або піддавалися сумнівам, а молодий талант дозволяв собі на тренуваннях подібні речі. У підсумку це коштувало йому місця у заявці команди на Мундіаль.

Молодий Дієго дзвонив Менотті та благав змінити рішення, але тренер не піддавався на жодні вмовляння. Якби Аргентина провалила турнір – Сезару довелося б пережити пекло через те, що не взяв таланта. На щастя для нього, у долі були інші плани.

А Марадона носив образу на тренера усе своє життя. "В мене на серці шрам, який ніколи не загоїться", – казав Дієго. Через 8 років Марадона таки підніме золотий кубок над головою та відквитається за турнір, із заявки на який його викреслили за 13 днів до початку.

Ганебний вихід із групи

У квартеті В за путівку в фінал боролися Бразилія, Аргентина, Польща та Перу. Запекла битва між найсильнішими командами Південної Америки завершилася внічию, а потім команди обіграли Польщу. Бразилія не відчула спротиву від Перу і очолила групу.

Аргентині для виходу у фінал потрібно було перемагати перуанців як мінімум 4:0. Господарі святкували вікторію з ще більшим рахунком – 6:0. Ображені "селесао" заявили про підкуп, але доказів не мали. Як згодом з'ясувалося, генерал Хорхе Відаль видав гравцям Перу по 20 тисяч доларів, домовився з військовиками про безкоштовні сотні тисяч тонн пшениці, а керівництво країни задобрив валізою з грошима. Шляхом таких нетривіальних маніпуляцій Аргентина опинилася у фіналі домашнього чемпіонату світу.

Фінал без наляканого Кройффа

Задовго до турніру Нідерланди просили ФІФА відкласти або перенести турнір, а зірковий Йоган Кройфф відмовився їхати в Аргентину з міркувань безпеки власної сім'ї. Та навіть без "Летючого голландця" команда претендувала на перемогу у турнірі.

Рахунок відкрив Маріо Кемпес, але наприкінці гри помаранчеві відновили статус-кво. Вони навіть могли виривати перемогу, але фортуна в той вечір була на боці господарів.

На овертайми у Нідерландів забракло сил, і Аргентина завдяки влучним ударам того ж Кемпеса та Бертоні здобула перемогу, яку довго святкуватиме вся країна. Усмішку щастя видасть навіть ображений Дієго Марадона, адже золотий кубок Мундіалю дасть його країні потужний поштовх до нових футбольних звитяг.