Мессі відновлюється від травми – Барселона презентувала мотивуюче відео

Форвард Барселони Ліонель Мессі заліковує рани перед стартом нового сезону.

Ліонель Мессі проводить інтенсивні відновлювальні тренування, щоб бути готовим до старту сезону 2019/20, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Кілька днів тому зірка "блаугранас" зазнав травми на тренуванні. Лікарі діагностували у аргентинця розтягнення м'язів правої гомілки першого ступеня.

Чи встигне Ліонель відновитись до старту сезону Ла Ліги – поки невідомо. Барселона розпочне свій шлях у турнірі поєдинком проти Атлетіка 16 серпня. Початок о 22:00.

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