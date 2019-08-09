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Месси восстанавливается от травмы – Барселона представила мотивирующее видео

14:23 2 Читати українською
Месси восстанавливается от травмы – Барселона представила мотивирующее видео
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси залечивает раны перед стартом нового сезона.

 

Лионель Месси проводит интенсивные восстановительные тренировки, чтобы быть готовым к старту сезона 2019/20, сообщает официальный сайт Барселоны.

Месси прокомментировал травму, полученную на первой тренировке после возвращения из отпуска

Несколько дней назад звезда "блаугранас" получил травму на тренировке. Врачи диагностировали у аргентинца растяжение мышц правой голени первой степени.

Успеет ли Лионель восстановиться к старту сезона Ла Лиги – пока неизвестно. Барселона начнет свой путь в турнире поединком против Атлетика 16 августа. Начало в 22:00.

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