Месси восстанавливается от травмы – Барселона представила мотивирующее видео

Форвард Барселоны Лионель Месси залечивает раны перед стартом нового сезона.
Лионель Месси проводит интенсивные восстановительные тренировки, чтобы быть готовым к старту сезона 2019/20, сообщает официальный сайт Барселоны.
Месси прокомментировал травму, полученную на первой тренировке после возвращения из отпуска
Несколько дней назад звезда "блаугранас" получил травму на тренировке. Врачи диагностировали у аргентинца растяжение мышц правой голени первой степени.
Успеет ли Лионель восстановиться к старту сезона Ла Лиги – пока неизвестно. Барселона начнет свой путь в турнире поединком против Атлетика 16 августа. Начало в 22:00.
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