Капітан "синьо-гранатових" вважає, що рефері Хайме Латре, який працював на матчі Барси проти Вальядоліда, упереджено ставився до нього.

Рональд Куман неабияк ризикував, випустивши Мессі та де Йонга з перших хвилин на гру з Вальядолідом. Обоє "висіли" на жовтих картках та у випадку отримання попередження змушені були пропустити Ель Класіко, яке відбудеться вже 10 квітня.

Надважливий гол Дембеле у відеоогляді матчу Барселона – Вальядолід

Аргентинець був не надто задоволений роботою головного арбітра Хайме Латре. "Він дуже хоче дати мені жовту картку і робить все можливе для цього. Неймовірно", – камери зафіксували звернення Ліонеля до делегата Барселони Карлеса Навала. Це трапилося після першого тайму, коли команди йшли у роздягальню.

У другому таймі суддівством був незадоволений вже Вальядолід, який претендував на пенальті та залишився в меншості на останні хвилини гри. Зрештою, на 90-й хвилині гол Усмана Дембеле подарував Барсі перемогу та дозволив наблизитися до Атлетіко на відстань одного очка. Мессі, як і де Йонг, уникнув жовтої картки – обоє зможуть зіграти проти Реала в Мадриді.

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