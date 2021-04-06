Капитан "сине-гранатовых" считает, что рефери Хайме Латре, который работал на матче Барсы против Вальядолида, предвзято относился к нему.

Рональд Куман изрядно рисковал, выпустив Месси и де Йонга с первых минут на игру с Вальядолидом. Оба "висели" на желтых карточках и в случае получения предупреждения вынуждены были пропустить Эль Класико, которое состоится уже 10 апреля.

Важнейший гол Дембеле в видеообзоре матча Барселона – Вальядолид

Аргентинец был не слишком доволен работой главного арбитра Хайме Латре "Он очень хочет дать мне желтую карточку и делает все возможное для этого. Невероятно", – камеры зафиксировали обращение Лионеля к делегату Барселоны Карлесу Навалу. Это случилось после первого тайма, когда команды шли в раздевалку.

Во втором тайме судейством был недоволен уже Вальядолид, который претендовал на пенальти и остался в меньшинстве на последних минутах игры. В итоге, на 90-й минуте гол Усмана Дембеле подарил Барсе победу и позволил приблизиться к Атлетико на расстояние одного очка. Месси, как и де Йонг, избежал желтой карточки – оба смогут сыграть против Реала в Мадриде.

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