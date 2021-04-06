У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Барселона мінімально здолала Вальядолід. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.

"Блаугранас" контролювали хід гри впродовж усіх 90 хвилин, завдавши два з половиною десятки ударів у бік воріт гостей. Проте, Вальядолід мужньо тримався, а часом небезпечно огризався.

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Дотиснути середняка Барса зуміла лише в більшості після вилучення Плано. Переможний м'яч каталонці оформили на 90-й хвилині. Це Араухо продовжив на дальню стійку фланговий простріл, а там Усман Дембеле розкішно пробив з льоту лівою – 1:0! Тепер Барселона лише на бал відстає від Атлетіко.

Барселона вирвала перемогу над Вальядолідом перед Ель Класіко – Дембеле став героєм, забивши на 90-й хвилині