"Гадаю, що це все виходить далеко за межі Інтер Маямі. Я думаю, це буде важливо для всієї МЛС. Напевно, це стало б найбільшим трансфером за всю історію американського спорту.

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Якщо Мессі приїде сюди, то життя зміниться. Все буде по-іншому. Навіть деревам біля бази доведеться стати вищими. Нашій охороні доведеться стати більш пильною. Гравцям доведеться змінити шлях, яким вони йдуть на стадіон. Готелі, в яких ми зупиняємось, можливо, доведеться змінити. Втім, можливо, ми й мріємо стати саме такими", – цитує Невілла RMC Sport.

Нагадаємо, Мессі досі не підписав новий контракт з ПСЖ і влітку може стати вільним агентом. Інтер Маямі називають одним з ймовірних напрямків для 35-річного чемпіона світу. Нещодавно у Флориду з Шахтаря переїхав захисник збірної України Сергій Кривцов.

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