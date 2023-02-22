Клан аргентинця та ПСЖ не домовилися ще й досі щодо продовження контракту, а Барселона не втрачає надії повернути гравця в клуб. Нещодавно батька Мессі помітили в компанії з президентом “блаугранас” Жоаном Лапортою.

Батько Мессі зустрівся з Лапортою – шанси на повернення в Барселону зростають

Як повідомляє Black, аргентинський клан повідомив каталонців, що погодились би на зарплату в 8 мільйонів євро. Це б зробило Мессі третім найоплачуванішим гравцем команди, після Лєвандовскі та Де Йонга. Зазначимо, що зарплата Лео в ПСЖ становить близько 30 мільйонів євро на рік.

Бускетс і Альба продовжили б свої контракти ще на рік і погодились би отримувати зарплату, як у Серхі Роберто, який наразі заробляє менше 2 мільйонів євро. Прагнення капітанів і Мессі полягало б в тому, щоб виграти все наступного сезону, щоб стильно попрощатися з Барселоною.



Аргентинець знає про інтерес Інтер Маямі, але це варіант, якщо не буде змоги домовитися з каталонцями. Повернення Мессі в Барселону все ще складне, але робота над ним ведеться, і з плином тижнів воно виглядає більш можливим. Нагадаємо, що влітку його контракт з ПСЖ закінчується й аргентинець стане вільним агентом.

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