Мессі готовий грати в Барселоні за "скромну" зарплату – відразу дві зірки каталонців будуть отримувати більше
Сага з Лео Мессі та його ймовірним від'їздом з Парижа набирає обертів.
Клан аргентинця та ПСЖ не домовилися ще й досі щодо продовження контракту, а Барселона не втрачає надії повернути гравця в клуб. Нещодавно батька Мессі помітили в компанії з президентом “блаугранас” Жоаном Лапортою.
Батько Мессі зустрівся з Лапортою – шанси на повернення в Барселону зростають
Як повідомляє Black, аргентинський клан повідомив каталонців, що погодились би на зарплату в 8 мільйонів євро. Це б зробило Мессі третім найоплачуванішим гравцем команди, після Лєвандовскі та Де Йонга. Зазначимо, що зарплата Лео в ПСЖ становить близько 30 мільйонів євро на рік.
Бускетс і Альба продовжили б свої контракти ще на рік і погодились би отримувати зарплату, як у Серхі Роберто, який наразі заробляє менше 2 мільйонів євро. Прагнення капітанів і Мессі полягало б в тому, щоб виграти все наступного сезону, щоб стильно попрощатися з Барселоною.
Аргентинець знає про інтерес Інтер Маямі, але це варіант, якщо не буде змоги домовитися з каталонцями. Повернення Мессі в Барселону все ще складне, але робота над ним ведеться, і з плином тижнів воно виглядає більш можливим. Нагадаємо, що влітку його контракт з ПСЖ закінчується й аргентинець стане вільним агентом.
Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією