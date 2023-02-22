"Думаю, что это все выходит далеко за пределы Интер Майами. Я думаю, это будет важно для всей МЛС. Наверное, это стало бы самым большим трансфером за всю историю американского спорта.

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Если Месси приедет сюда, жизнь изменится. Все будет по-другому. Даже деревьям у базы придется стать выше. Нашей охране придется стать внимательнее. Игрокам придется сменить путь, которым они идут на стадион. Отели, где мы останавливаемся, возможно, придется сменить. Впрочем, может быть, мы и мечтаем стать именно такими", – цитирует Невилла RMC Sport.

Напомним, Месси до сих пор не подписал новый контракт с ПСЖ и летом может стать свободным агентом. Интер Майами называют одним из возможных направлений для 35-летнего чемпиона мира. Недавно во Флориду из Шахтера переехал защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

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