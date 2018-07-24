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Месси в Интер: Италия заговорила о новой трансферной бомбе

21:51 336 Читати українською
Месси в Интер: Италия заговорила о новой трансферной бомбе
Италия мечтает о дуэли Месси и Роналду на Апеннинах

Итальянским СМИ мало одного Криштиану Роналду в Серии А – теперь они хотят Месси.

Tuttosport считает, что Интер должен ответить Ювентусу своим мегатрансфером. Издание решило сыграть на давней мечте "нерадзури" – подписать форварда Барселоны Лео Месси. С этой целью журналисты решили узнать у генерального директора Pirelli Трончетти Проверы, имеет ли миланский клуб хотя бы какие-то шансы переманить аргентинца в Серию А.

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"Месси в Интер? Возможно. Как можно сказать Месси "нет"? Я надеюсь, что корпорация Suning, если позволит финансовый фэйр-плей, сможет провернуть крупную сделку. Фанаты Интера были бы в восторге от такого трансфера", – сказал Трончетти.

Напомним, что Роналду перешел в Ювентус из Реала за 105 млн евро. Трансферная стоимость Лео Месси по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 млн евро.

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