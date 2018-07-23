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Мессі переміг у голосуванні за найкращого гравця всіх часів

11:22 972 Читать на русском
Мессі переміг у голосуванні за найкращого гравця всіх часів
Ліонель Мессі / Getty Images

Нападник іспанської Барселони та збірної Аргентини визнаний найкращим гравцем в історії футболу за результатами голосування вболівальників.

31-річний аргентинець – найкращий гравець усіх часів. Про це свідчать результати голосування в твіттері SPORTbible.

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За Мессі проголосували 44 % користувачів. Його одвічний суперник – португалець Кріштіану Роналду – став другим, набравши 36 % голосів. Далі йде Король футболу Пеле (15 %) та голова правління Динамо-Брест Дієго Марадона (5 %).

Відзначимо, що в голосуванні взяли участь понад 26 тисяч уболівальників. Вони також мали змогу пропонувати власні кандидатури на звання найкращого гравця всіх часів. Найкурйознішими були спроби включити до списку претендентів екс-форварда Лестера та Ліверпуля Еміля Хескі та зірку Вест Хема "нульових" Марлона Хервуда.

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Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Барселона Барселона Дієго Марадона Дієго Марадона Пеле
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