Мессі переміг у голосуванні за найкращого гравця всіх часів

Нападник іспанської Барселони та збірної Аргентини визнаний найкращим гравцем в історії футболу за результатами голосування вболівальників.

31-річний аргентинець – найкращий гравець усіх часів. Про це свідчать результати голосування в твіттері SPORTbible.

Облак – найкращий воротар світу за версією FourFourTwo

За Мессі проголосували 44 % користувачів. Його одвічний суперник – португалець Кріштіану Роналду – став другим, набравши 36 % голосів. Далі йде Король футболу Пеле (15 %) та голова правління Динамо-Брест Дієго Марадона (5 %).

Відзначимо, що в голосуванні взяли участь понад 26 тисяч уболівальників. Вони також мали змогу пропонувати власні кандидатури на звання найкращого гравця всіх часів. Найкурйознішими були спроби включити до списку претендентів екс-форварда Лестера та Ліверпуля Еміля Хескі та зірку Вест Хема "нульових" Марлона Хервуда.