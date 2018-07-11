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Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й найдорожчий в історії, суперрекорд по зарплаті та дебют проти Реала

11:45 3056 Читать на русском
Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й найдорожчий в історії, суперрекорд по зарплаті та дебют проти Реала
Кріштіану Роналду перейшов у Ювентус

Ювентус побив усі рекорди чемпіонату Італії, підписавши Кріштіану Роналду з Реала. "Футбол 24" пояснює, чому це вражає.

Реал Мадрид продав Роналду в Юве за 100 мільйонів євро. Однак ще 12 млн туринці погодились заплатити в рамках платежів солідарності та консультування переходу. Це найдорожче придбання в історії Серії А. Також і найбільша угода за весь час існування чемпіонату Італії.

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Крім цього, трансфер Роналду – 5-й найдорожчий в історії футболу. Лише Кріштіану та Неймар двічі змогли увійти в топ-10 найкоштовніших переходів. Ювентус зрівнявся з Реалом і ПСЖ за кількістю "золотих" придбань – по 2, але першість тут утримує Барселона (3).

Кріштіану Роналду, Ювентус, Реал, трансфер

Топ-10 найдорожчих трансферів в історії футболу

1. Неймар, 2017 рік – Барселона ► ПСЖ, 222 млн євро

2. Кіліан Мбаппе, 2018 рік – Монако ► ПСЖ, 180 млн євро

3. Філіппе Коутінью, 2018 рік – Ліверпуль ► Барселона, 125 млн євро

4. Усман Дембеле, 2017 рік – Борусія Д ► Барселона, 115 млн євро

5. Кріштіану Роналду, 2018 рік – Реал Мадрид ► Ювентус, 112 млн євро

6. Поль Погба, 2016 рік – Ювентус ► Манчестер Юнайтед, 105 млн євро

7. Гарет Бейл, 2013 рік – Тоттенхем ► Реал Мадрид ,101 млн євро

8. Кріштіану Роналду, 2009 рік – Манчестер Юнайтед ► Реал Мадрид, 94 млн євро

9. Гонсало Ігуаїн, 2016 рік – Наполі ► Ювентус, 90 млн євро

10. Неймар, 2013 рік – Сантос ► Барселона, 88,20 млн євро

Чому від трансферу Роналду потирають руки Манчестер Юнайтед і Ко

Згідно з правилами ФІФА, клуби, причетні до розвитку футболіста від 12 до 23 років, отримують так званий платіж солідарності. Отож, від трансферу Роналду в Ювентус португальські Насьйональ (0,25% від вартості угоди між клубами) і Спортінг Лісабон (2,25%), а також Манчестер Юнайтед (2,5%) отримають приємні бонуси. Варто відзначити, що розмір відсотків збільшуються з віком гравця.

У цифрах це такі суми: 2,5 млн євро для Манчестер Юнайтед, 2,25 млн євро для Спортінга та 250 тисяч євро для Насьйоналя.

Зарплата Роналду – майже в 4 рази більша за попередню рекордну в Італії

Кріштіану зароблятиме в Ювентусі 30 млн євро за сезон. Найбільша його зарплата в Реалі – 21 млн євро, не враховуючи бонусів. Роналду майже в 4 рази знищив попередній рекорд найбільш високооплачуваного гравця Серії А. Гонсало Ігуаїн отримує майже 8 млн євро у тому ж туринському клубі.

Пауло Дибала заробляє 7 млн євро і опускається на 3-є місце. Екс-хавбек Шахтаря Дуглас Коста отримує 6 млн євро. Серед інших команд лише захисник Мілана Леонардо Бонуччі може конкурувати по зарплаті з туринцями – 7,5 млн євро. Найкращі бомбардири чемпіонату Італії останніх років Мауро Ікарді та Едін Джеко заробляють по 4,5 млн євро.

Унікальний випадок в історії футболу – така сума за 33-річного гравця та ще й контракт на 4 сезони! Повністю з податками угода обійдеться Юве в понад 340 млн євро, не враховуючи бонусів. З іншого боку нічого дивного, адже це перший за 11 років володар Золотого м'яча в Серії А (з часів Кака у Мілані). Туринці не вигравали Лігу чемпіонів уже 22 роки. Роналду вигравав турнір з Манчестер Юнайтед (2008) і Реалом (4 рази). Буде тріумф з третім клубом?

Дебютна гра Роналду буде проти Реала?

Дуже ймовірно, що перший свій матч за Ювентус Кріштіану Роналду проведе проти уже колишньої команди. Реал і Юве зіграють 5 серпня у товариському матчі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Орієнтовний початок – перша ночі за Києвом.

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