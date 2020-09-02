Форвард Барселоны Лионель Месси стал еще ближе к завершению своего скандального ухода из каталонского клуба.

Манчестер Сити и Месси согласовали 5-летний контракт на 700 млн евро, сообщает Daily Record. Согласно ему аргентинец проведет три года в составе английского клуба, после чего отправится в Нью-Йорк Сити – клуб, который относится к City Football Group.

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Отмечается, что Месси предложили долю в компании в качестве частичной оплаты, однако футболист может предпочесть оплату деньгами, поскольку существуют сложности, связанные с оценкой акций City Football Group.

Напомним, что аргентинец пошел на открытую конфронтацию с боссами "блаугранас". Нападающий высказал пожелание бесплатно покинуть Камп Ноу, но каталонцы настаивают на необходимости выплаты клаусулы в размере 700 млн евро.

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