Лідер Барселони все ж може безперешкодно покинути клуб вже у поточне міжсезоння, переконують іспанські ЗМІ.

Ситуація навколо потенційного відходу Ліонеля Мессі з Барселони близька до кульмінації. Як відомо, аргентинський нападник надіслав факс з повідомленням про бажання розірвати контракт та покинути клуб безкоштовно. Барселона, у свою чергу, вважає, що 33-річний форвард може піти лише у випадку сплати клаусули в розмірі 700 млн євро.

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Втім, схоже, правда все ж на боці Лео. Виявляється, положення контракту про виплату відступних не застосовується, якщо Мессі заявить про бажання піти по завершенні сезону 2019/20. Відповідна норма міститься в угоді гравця з Барселоною. Про це повідомив Альфредо Мартінес – журналіст іспанського видання Onda Cero.

Таким чином, бажаючим підписати Мессі не доведеться платити Барселоні 700 млн євро, про заявляли каталонці. Легковажність Барси при укладанні контракту може коштувати втрати головної зірки.

Основним претендентом на Мессі вважається Манчестер Сіті. Чинний контракт форварда з Барселоною розрахований до 30 червня наступного року.

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