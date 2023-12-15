Шість футболок Ліонеля Мессі з матчів за збірну Аргентини на ЧС-2022 були продані на аукціоні за 7,8 млн євро.

Аукціонний дім Sotheby's продав футболки Мессі з шести матчів Лео за Аргентину на ЧС-2022 за 7,8 млн євро. Про це інформує Voetbal International, посилаючись на AFP. Згідно з джерелом, усього на футболки живої легенди надійшло три заявки.

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Ніколи раніше пов'язана з Мессі річ не продавалася на аукціоні за таку велику суму. Цього року жодна пам'ятна спортивна річ не була продана за ще більші гроші. Однак раніше більше грошей приносили футболка легенди баскетболу Майкла Джордана (9,1 мільйона євро) і футболка Дієго Марадони зі знаменитого чвертьфіналу чемпіонату світу 1986 року (8,2 мільйона євро).

Частину вирученої суми буде пожертвувано на проект допомоги дітям з рідкісними захворюваннями, який підтримує фонд Мессі.

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