Азіатська Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу. Матч-відповідь (перший матч – 1:0)

Аль-Наср – Аль-Файха – 2:0

Голи: Отавіо, 17, Роналду, 86

Команда Луїша Каштру здобула собі путівку до чвертьфіналу азійської Ліги чемпіонів без пригод. Незважаючи на скромний рахунок, перевага "жовто-синіх" була тотальною – суперник завдав першого удару по воротах Аль-Насра тільки перед самою перервою.

Роналду визначився з майбутнім – контракт з Аль-Насром закінчується влітку 2025 року

Отавіо відкрив рахунок у матчі точним ударом головою на дальній штанзі, а Кріштіану Роналду забив після грубої помилки воротаря Стойковіча. Сербський голкіпер вийшов далеко з воріт і не зміг влучити по м'ячу – Роналду закочував м'яч із 12 метрів у порожні ворота. Найкращим гравцем зустрічі було визнано Отавіо.

У чвертьфіналі Аль-Наср зіграє з Аль-Айном з ОАЕ.