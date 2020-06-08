Мессі та Роналду не потрапили в топ-20 найдорожчих гравців світу – Мбаппе очолив рейтинг з космічним відривом

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі поступово збавляють оберти – поки що лише у трансферній вартості.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував оновлений список найдорожчих футболістів світу.

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Першу сходинку з великим відривом утримує Кіліан Мбаппе – 259,2 млн євро, а другу і третю – англійці Рахім Стерлінг (194 млн) та Джейдон Санчо (179 млн). А от Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду не потрапили навіть до топ-20 – аргентинець посів 21-у сходинку з вартістю 100 млн євро, а португалець взагалі 70-й – форварда Ювентуса оцінили у 62 млн.

Додамо, що ціни на гравців зменшились через світову кризу внаслідок пандемії коронавірусу.

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