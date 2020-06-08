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Месси и Роналду не попали в топ-20 самых дорогих игроков мира – Мбаппе возглавил рейтинг с космическим отрывом

15:14 56 Читати українською
Месси и Роналду не попали в топ-20 самых дорогих игроков мира – Мбаппе возглавил рейтинг с космическим отрывом
Криштиану Роналду и Лионель Месси / AS

Криштиану Роналду и Лионель Месси постепенно убавляют обороты – пока только в трансферной стоимости.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный список самых дорогих футболистов мира.

Роналду стал первым футболистом-миллиардером – португалец повторил достижение двух знаменитых спортсменов

Первую строчку с большим отрывом удерживает Килиан Мбаппе – 259, 2 млн евро, а вторую и третью – англичане Стерлинг (194 млн) и Джейдон Санчо (179 млн). А вот Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали даже в топ-20 – аргентинец занял 21-е место со стоимостью 100 млн евро, а португалец вообще 70-й – форварда Ювентуса оценили в 62 млн.

Добавим, что цены на игроков снизились из-за мирового кризиса вследствие пандемии коронавируса.

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