Роналду став першим футболістом-мільярдером – португалець повторив досягнення двох знаменитих спортсменів

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжує встановлювати досягнення – цього разу не на футбольному полі.

Кріштіану Роналду став доларовим мільярдером. Португалець – перший футболіст, якому підкорилось таке досягнення, інформує Forbes.

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Цікаво, що зарплата Роналду склала 650 млн доларів, а решта активів припадає на спонсорські контракти. За останній рік португалець заробив 105 млн доларів, що дозволило йому піднятися на четверте місце в списку найбагатших знаменитостей у 2020 році.

Додамо, що Кріштіану став лише третім спортсменом із таким досягненням – раніше це вдалося гольфісту Тайгеру Вудсу і боксеру Флойду Мейвезеру.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Роналду зіграв у 22 матчах чемпіонату Італії, в яких відзначився 21 голом та віддав три результативні передачі.

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