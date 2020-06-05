toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Роналду став першим футболістом-мільярдером – португалець повторив досягнення двох знаменитих спортсменів

13:44 261 Читать на русском
Роналду став першим футболістом-мільярдером – португалець повторив досягнення двох знаменитих спортсменів
Кріштіану Роналду / Reuters

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжує встановлювати досягнення – цього разу не на футбольному полі.

Кріштіану Роналду став доларовим мільярдером. Португалець – перший футболіст, якому підкорилось таке досягнення, інформує Forbes.

Роналду мотивує Ювентус перед відновленням сезону – показники португальця вражають

Цікаво, що зарплата Роналду склала 650 млн доларів, а решта активів припадає на спонсорські контракти. За останній рік португалець заробив 105 млн доларів, що дозволило йому піднятися на четверте місце в списку найбагатших знаменитостей у 2020 році.

Додамо, що Кріштіану став лише третім спортсменом із таким досягненням – раніше це вдалося гольфісту Тайгеру Вудсу і боксеру Флойду Мейвезеру.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Роналду зіграв у 22 матчах чемпіонату Італії, в яких відзначився 21 голом та віддав три результативні передачі.

Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки

blog_ava
Мілевський назвав перевагу Динамо над Шахтарем
08:58
1634
Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Португалія Португалія Італія футбольні фінанси
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
29
хв
Фрайбург
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук