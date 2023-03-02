Протистояння Барселони та Реала у Кубку Іспанії стало особливим для Серхіо Бускетса.

Сантьяго Бернабеу приймає першу дуель 1/2 фіналу Кубка Іспанії між мадридцями та каталонцями. З перших хвилин на полі з'явився Серхіо і встановив унікальне досягнення.

Вінісіус може змінити номер – Реал запропонує йому легендарну 7-ку

34-річний півзахисник став рекордсменом за кількістю зіграних Ель Класіко – аж 46! Позаду залишились Ліонель Мессі та Серхіо Рамос, які провели по 45 таких поєдинків за Барселону та Реал відповідно.

Зауважимо, Бускетс дебютував за першу команду "блаугранас" у 2008 році. Цього сезону капітан провів 29 зустрічей у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею.