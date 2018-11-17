Месси и Погба поужинали вместе у знаменитого шеф-повара и звезды интернет-мемов – намек на переход Поля в Барселону

Лионель Месси, Нусрет Гёкче и Поль Погба / фото с Инстаграма Гёкче

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси и полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба наведались в ресторан известного турецкого повара Нусрета Гёкче.

Звездные футболисты посетили ресторан Гёкче в Дубае. Фотографии и видео с Месси и Погба всемирно известный повар выложил в своем Инстаграм.

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Нусрет Гёкче приготовил для гостей мясные блюда, устроил их эффектную подачу, а также позволил Лионелю и Полю посолить еду в своем фирменном стиле.

Теплая встреча Месси и Погба восстанавливает слухи о возможном переходе француза в испанскую Барселону. Ранее появлялась информация, что Месси хочет видеть Погба в Барселоне на фоне конфликта последнего с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуринью.