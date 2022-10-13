Французька суперзірка Кіліан Мбаппе знайшов спосіб втекти з ПСЖ, але не все так просто.

Мбаппе розчарувався в проєкті ПСЖ і хоче якнайшвидше змінити клуб. Парижани просять за трансфер космічні гроші, тому Кіліан шукає обхідні шляхи. У форварда з'явився шанс розірвати контракт в односторонньому порядку, повідомляє Sport з посиланням на французькі медіа.

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Вчора з'явилася інформація, що ПСЖ нібито найняв ботів у соцмережах для цькування Мбаппе. Адвокати футболіста оцінюють ситуацію. Якщо їм вдасться довести зв'язок між ПСЖ і акаунтами, які ображали Кіліана, то футболіст матиме шанс втекти з клубу безкоштовно.

Рішення винесе Французька професійна ліга після надання доказів від представників Мбаппе та клубних юристів.