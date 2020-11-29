Мессі та Грізманн розірвали оборону Осасуни – захисник героїчно вибив м'яч з лінії після кволого удару Коутінью
15:42 - Читать на русском
Барселона розіграла ефектну атаку в матчі 11 туру Прімери проти Осасуни.
На 11 хвилині каталонцям вистачило кількох передач, щоб розірвати захист суперника.
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Мессі виконав елегантне закидання на Грізманна, а той легко обійшов голкіпера і віддав передачу Коутінью. Бразилець примудрився змарнувати момент, занадто легко покотивши м'яч. Слід відзначити і героїчні дії центрбека Осасуни Унаї Гарсії, який вибив шкіряного з лінії воріт.
Додамо, що памплонці і Барселона мали порівну очок перед очною зустріччю, ділячи 15-16 сходинку.
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