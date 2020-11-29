Барселона розіграла ефектну атаку в матчі 11 туру Прімери проти Осасуни.

На 11 хвилині каталонцям вистачило кількох передач, щоб розірвати захист суперника.

Барселона запропонувала Коутінью Ювентусу, – Calciomercato

Мессі виконав елегантне закидання на Грізманна, а той легко обійшов голкіпера і віддав передачу Коутінью. Бразилець примудрився змарнувати момент, занадто легко покотивши м'яч. Слід відзначити і героїчні дії центрбека Осасуни Унаї Гарсії, який вибив шкіряного з лінії воріт.

Додамо, що памплонці і Барселона мали порівну очок перед очною зустріччю, ділячи 15-16 сходинку.

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