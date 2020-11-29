Барселона разыграла эффектную атаку в матче 11 тура Примеры против Осасуны.

На 11 минуте каталонцам хватило нескольких передач, чтобы разорвать защиту соперника.

Барселона предложила Коутиньо Ювентусу, – Calciomercato

Месси выполнил элегантный заброс на Гризманна, а тот легко обошел голкипера и отдал передачу Коутинью. Бразилец умудрился упустить момент, слишком легко покотив мяч. Следует отметить и героические действия центрбэка Осасуны Унаи Гарсии, который выбил кожаного с линии ворот.

Добавим, что памплонцы и Барселона имели поровну очков перед очной встречей, деля 15-16 место.

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