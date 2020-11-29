Месси и Гризманн разорвали оборону Осасуны – защитник героически выбил мяч с линии после слабого удара Коутиньо
15:42 - Читати українською
Барселона разыграла эффектную атаку в матче 11 тура Примеры против Осасуны.
На 11 минуте каталонцам хватило нескольких передач, чтобы разорвать защиту соперника.
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Месси выполнил элегантный заброс на Гризманна, а тот легко обошел голкипера и отдал передачу Коутинью. Бразилец умудрился упустить момент, слишком легко покотив мяч. Следует отметить и героические действия центрбэка Осасуны Унаи Гарсии, который выбил кожаного с линии ворот.
Добавим, что памплонцы и Барселона имели поровну очков перед очной встречей, деля 15-16 место.
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