Барселона знову намагається продати Коутінью та запропонувала послуги бразильця Ювентусу, повідомляє Calciomercato.

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Зазначається, що каталонці прагнуть розвантажити зарплатну відомість та отримати можливість здійснити трансфери Депая та Еріка Гарсії.

Однак, Ювентус не дуже хоче оформлювати покупку, оскільки Пірло вирішив зробити ставку на Кулусевскі та не хоче, аби швед мав серйозну конкуренцію. Раніше Барселона та Ювентус оформили зірковий обмін – Артур вирушив до Турина, а у зворотньому напрямку відправився П'яніч.

До слова, Коутінью провів 8 матчів у складі Барселони в усіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти.

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