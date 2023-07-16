Інтер Маямі завершив трансфер ще одного легендарного гравця Барселони.

Серхіо Бускетс офіційно став гравцем флоридського клубу. Контракт розрахований до кінця 2025 року, інформує прес-служба Інтер Маямі.

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Раніше 35-річний Бускетс вирішив не продовжувати контракт з рідною Барселоною. Півзахисник відіграв за каталонців 722 матчі, оформивши 18 голів та 45 асистів.

Нагадаємо, Інтер Маямі оголосив про підписання Ліонеля Мессі. Кольори клубу Девіда Бекхема також захищає український центрбек Сергій Кривцов.

Official ️



We have signed legendary Spanish midfielder Sergio Busquets to a contract running through the 2025 @MLS season. Find out all the details: https://t.co/G52B002RGhhttps://t.co/0TR8PJiVGH pic.twitter.com/AMr11eo0AQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2023

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