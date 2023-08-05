Переїзд аргентинця в МЛС викликав неймовірний ажіотаж. Навколо Мессі час від часу виникають дивовижні історії. Крістіан Саламанка, молодий колумбієць, який півтора року живе в Маямі, працює прибиральником в агенції. Його компанія тісно співпрацює з Інтер Маямі, тому він опинився на одному з матчів команди. Крістіан побачив Лео і попросив автограф, за що колумбійця звільнили.

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"Мені довелося прибирати туалети у секторі, де паркуються автобуси. На щастя, я був на вулиці, коли під'їхав автобус, і всі гравці вийшли з нього. Останнім був Мессі. Мені достатньо було крикнути: "Гей, чемпіоне світу!" І він повернувся подивитися. Я розстебнув робочу сорочку, а під нею мав футболку Аргентини. Він залишив автограф. Потім підійшла охорона, мене вивели та звільнили, але це коштувало кожної секунди", – цитує Саламанку La Nacion.

Видання зазначає, що працівників стадіону (незалежно від того, чи працюють вони у клубі, чи у сторонній компанії) попереджають про те, що із зірками не можна фотографуватися, чи брати у них автографи під час роботи.

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