Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі запам'ятався в матчі проти Орландо Сіті не тільки результативними діями.

Аргентинець продовжує запалювати у складі нової команди. В черговому матчі Ліонель Мессі двічі відзначився за Інтер Маямі, допомігши здобути третю перемогу поспіль.

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Втім, поведінка аргентинця на полі викликала чимало суперечок. В одному з епізодів Мессі грубо сфолив проти Сесара Араухо. Коли гравець Орландо Сіті в боротьбі притримав аргентинця, зірка апелював до судді, вимагаючи жовтої картки для кривдника. На цьому конфлікт не закінчився. Мессі з Араухо, повертаючись до роздягальні, продовжили сперечатися. Розмова на підвищених тонах ледь не закінчилася бійкою.

Нагадаємо, що у підсумку Орландо Сіті програв Інтер Маямі з рахунком 1:3. Лео Мессі в трьох матчах за свою команду забив п'ять голів та оформив одну результативну передачу.

Clara falta de Messi sobre Araujo… no hay falta de Araujo sobre Messi… pero el árbitro pita a favor del Inter Miami…



“Si Messi lo pide, a Messi le damos”. pic.twitter.com/EW1EJ6h0B1 — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) August 3, 2023

Messi and César Araújo continued going back and forth into halftime after Messi shoved him pic.twitter.com/n7u0yC69Mw — ESPN FC (@ESPNFC) August 3, 2023