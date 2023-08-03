Перший конфлікт Мессі в Маямі: аргентинець у стилі Пепе зніс опонента, а потім переслідував аж до роздягальні
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі запам'ятався в матчі проти Орландо Сіті не тільки результативними діями.
Аргентинець продовжує запалювати у складі нової команди. В черговому матчі Ліонель Мессі двічі відзначився за Інтер Маямі, допомігши здобути третю перемогу поспіль.
Мессі дублем приніс Інтер Маямі чергову перемогу – зірковий дебют у клубі Бекхема, похід за трофеєм триває
Втім, поведінка аргентинця на полі викликала чимало суперечок. В одному з епізодів Мессі грубо сфолив проти Сесара Араухо. Коли гравець Орландо Сіті в боротьбі притримав аргентинця, зірка апелював до судді, вимагаючи жовтої картки для кривдника. На цьому конфлікт не закінчився. Мессі з Араухо, повертаючись до роздягальні, продовжили сперечатися. Розмова на підвищених тонах ледь не закінчилася бійкою.
Нагадаємо, що у підсумку Орландо Сіті програв Інтер Маямі з рахунком 1:3. Лео Мессі в трьох матчах за свою команду забив п'ять голів та оформив одну результативну передачу.