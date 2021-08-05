Сьогодні 34-річний аргентинець мав підписати новий контракт. Натомість Мессі припинив трудові стосунки з Барселоною, про що клуб уже повідомив офіційно.

Мессі більше не гратиме за Барселону – офіційна заява каталонського клубу

За інформацією журналіста Жерарда Морено, під час переговорів між представниками футболіста (зокрема і Хорхе Мессі) і керівництвом Барси спалахнув конфлікт. Їм так і не вдалося погодити умови, які були б прийнятними для Ла Ліги. Ба більше, сам Лео не в захваті від роботи Жоана Лапорти на трансферному ринку. Мессі вже висловив своє невдоволення поточним складом команди, а капітанам Барселони повідомили, що аргентинець піде в інший клуб ще раніше.

Авторитетна Marca стверджує, що ситуація значно погіршилася після того, як Барселона не змогла здійснити трансфер Крістіана Ромеро з Аталанти. Каталонці могли запропонувати лише оренду, а бергамаски розраховують виключно на продаж свого лідера щонайменше за 50 млн євро.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

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